Звезду сериала «Ментовские войны» экстренно госпитализировали

Марину Денисову госпитализировали с переломом лодыжки, она перенесла операцию

Актрису Марину Денисову, известную по ролям в фильме «Лед 3» и сериале «Ментовские войны», экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Денисова была доставлена в одну из московских больниц с переломом лодыжки. Сообщается, что ей провели операцию, и сейчас артистка находится под наблюдением врачей.

В декабре 2024 года стало известно, что актриса Кристина Асмус перенесла операцию после перелома ноги. Звезда «Интернов» рассказала о тяжелом процессе лечения и восстановления после тяжелой травмы.