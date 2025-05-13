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14:31, 13 мая 2025Культура

Звезду сериала «Ментовские войны» экстренно госпитализировали

Марину Денисову госпитализировали с переломом лодыжки, она перенесла операцию
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Актрису Марину Денисову, известную по ролям в фильме «Лед 3» и сериале «Ментовские войны», экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Денисова была доставлена в одну из московских больниц с переломом лодыжки. Сообщается, что ей провели операцию, и сейчас артистка находится под наблюдением врачей.

В декабре 2024 года стало известно, что актриса Кристина Асмус перенесла операцию после перелома ноги. Звезда «Интернов» рассказала о тяжелом процессе лечения и восстановления после тяжелой травмы.

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