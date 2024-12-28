Звезда «Интернов» рассказала о перенесенной операции

Кристина Асмус рассказала о состоянии после операции из-за перелома ноги

Актриса Кристина Асмус, известная по фильму «Текст» и сериалу «Интерны», сообщила, что выписалась из больницы после перенесенной операции. Об этом актриса сообщила подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Асмус, сейчас она уже находится дома, а во время госпитализации после перелома ноги ей пришлось перенести тяжелую операцию. Артистка призналась, что орала на всю больницу во время удаления дренажа.

«Думала, что хуже самой травмы ничего не может быть. Но нет: дренаж! Трубка внутри колена, которая выкачивала жидкость. Она не то, чтобы на сантиметр внутри, а кажется, что метра на три. И протягивают этот кабель, по ощущению, через весь организм», — поделилась Кристина.

Актриса также призвала подписчиков беречь себя, чтобы никогда не оказываться на ее месте.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус сорвала съемки картины известного режиссера.