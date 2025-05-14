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12:00, 14 мая 2025Ценности

45-летняя звезда сериала «Кухня» посетила премию в наряде с экстремальным разрезом

Актриса Елена Подкаминская посетила премию в платье с экстремальным разрезом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская посетила XII Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Москве в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует пресс-служба РИА Новости.

45-летняя звезда телесериала «Кухня» вышла в свет в черном платье с гороховым принтом и экстремально высоким разрезом. При этом артистка продемонстрировала стройные ноги.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В качестве обуви она выбрала туфли-лодочки на высоких каблуках. Образ завершили мейкап с красной помадой и укладка с собранными в хвост волосами.

В апреле звезда сериала «Кухня» прошлась по городу в платье с глубоким декольте. Елена Подкаминская снялась на фоне ресторана в Москве, где создавался упомянутый многосерийный фильм.

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