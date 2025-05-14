60-летняя ведущая шоу задрала футболку и показала бюстгальтер в прямом эфире

Daily Mail: Ведущая ток-шоу Надя Саваха показала свой бюстгальтер в прямом эфире

Ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) Надя Саваха показала свой бюстгальтер в прямом эфире. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время обсуждения темы правильного подбора нижнего белья. Телеведущая рассказала, что ей указали на ошибку в выборе нижнего белья, и предложила коллегам посмотреть на него.

«Вы хотите это увидеть? Посмотрите!» — с такими словами 60-летняя Саваха задрала футболку и продемонстрировала синий цветочный бюстгальтер прямо в студии ток-шоу.

После этого ее соведущая Джейн Мур прервала разговор о бюстгальтерах из-за нехватки времени, а затем шоу ушло на рекламную паузу.

Издание отмечает, что Саваха известна своим положительным отношением к теме бодипозитива. Ведущая часто делится откровенными снимками в соцсетях и призывает женщин принимать себя в любом возрасте и состоянии.

Ранее сообщалось, что звезда шоу «Британия ищет таланты» Джордан Банджо снял штаны в прямом эфире программы «Этим утром». Артист показал тату, после чего извинился за то, что ему пришлось оголиться.