Гость телешоу снял штаны в прямом эфире

The Mirror: Музыкант Джордан Банджо снял штаны в прямом эфире шоу «Этим утром»

Звезда шоу «Британия ищет таланты» музыкант Джордан Банджо снял штаны в прямом эфире ток-шоу «Этим утром». На это обратило внимание издание The Mirror.

Во время разговора с ведущими Банджо рассказал, что в одном из эпизодов подкаста, который он ведет, ему пришлось выполнить необычное испытание. «У меня был выбор — подержать удава на протяжении 30 секунд или же сделать татуировку с логотипом подкаста, даже не зная о том, будет ли она успешной или нет. Она на моей ноге. Хотите ее покажу?» — заявил Банджо.

После того, как ведущие Кэт Дили и Бен Шепард утвердительно ответили на его вопрос, Банджо снял штаны и показал тату. Музыкант извинился за то, что ему пришлось оголиться, а ведущие шоу не смогли сдержать смеха.

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