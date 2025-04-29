52-летний комик устроил танец без рубашки на полу в студии популярного ток-шоу

Комик Брет Крайшер исполнил полуголый танец в студии ток-шоу Дженнифер Хадсон

Популярный американский комик Берт Крейшер устроил танец без рубашки на полу в студии ток-шоу Дженнифер Хадсон («The Jennifer Hudson Show»). Вирусный ролик с полуголым танцем комика опубликован в аккаунте шоу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео, которое набрало больше двух миллионов просмотров, 52-летний Крайшер снял рубашку прямо перед камерами и начал танцевать под ремикс американского хип-хоп исполнителя Nelly «Hot in Here». В время танца он снял ремень, хлопнул им несколько раз по полу, а также сделал несколько отжиманий.

В комментариях к публикации зрители шоу похвалили перфоманс Крайшера, назвав его танец талантливым и хорошо продуманным. «Кто-то, наверное, спалил ему песню до выхода, потому что он был слишком готов к выступлению», — пошутил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что английская телеведущая и журналистка Давина Макколл станцевала на камеру в золотистом бикини. В описании к публикации она отметила, что отдыхает в Италии.