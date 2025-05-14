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16:03, 14 мая 2025Культура

Агутин ответил на слухи о молодой любовнице

Леонид Агутин признался, что дорожит отношениями с Анжеликой Варум
Ольга Коровина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский певец Леонид Агутин заявил, что дорожит отношениями со своей супругой Анжеликой Варум. Об этом он рассказал в шоу «Вопрос Ребром».

Один из участников выпуска задал музыканту вопрос о наличии молодой любовницы, которую мог завести Агутин, пока его супруга находится в другой стране. «Мы с женой живем 27 лет. За это время было всякое», — сообщил певец. Он добавил, что пара сохранила любовь и взаимное уважение, и отметил, что очень этим дорожит.

Агутин и Варум познакомились в конце 90-х, а в 2000 году сыграли свадьбу. Артисты выпустили множество совместных песен, включая хиты «Я буду всегда с тобой» и «Все в твоих руках». В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета-Мария Варум-Агутина, которая с ранних лет живет в США.

Ранее Агутин признался, что несколько лет назад они с женой разъехались по разным комнатам — это было вызвано чередой мелких ссор по пустякам. Варум, в свою очередь, назвала секс после 50 лет актом милосердия и согласилась иногда пускать мужа к себе в спальню.

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