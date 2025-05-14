Американский генерал оценил вероятность прямого столкновения США и России

Глава северного командования ВС США Гийо заявил о возможности столкновения с РФ

Глава северного командования ВС США Грегори Гийо в докладе Конгрессу оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов. Он заявил, что в конфликте на Украине остаются вероятные пути эскалации в прямую конфронтацию. Трансляция ведется на странице командования в соцсети X.

«Остается несколько вероятных путей, по которым конфликт на Украине может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами», — отметил генерал.

Гийо пояснил, что Россия, Иран и Китай избегают прямой конфронтации с США, однако в их восприятии Запад находится в упадке. По словам командующего, это якобы способствует желанию бросить вызов Вашингтону в глобальном плане и увеличивает «риск просчета в кризисной ситуации».

Ранее стало известно, что армия США занялась созданием новых мобильных подразделений на случай конфликта с Китаем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.