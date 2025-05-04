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16:17, 4 мая 2025Мир

Армия США занялась созданием новых мобильных подразделений на случай конфликта с Китаем

США занялись созданием новых мобильных подразделений для противостояния Китаю
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Армия США занялась созданием новых мобильных подразделений на случай конфликта с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, новые подразделения рассчитаны на рассредоточенное ведение боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе. Их целью является поражение китайских целей с суши, сбор ценной информации о зоне боевых действий и создание возможности для маневра американских ВВС и военно-морских сил.

Согласно плану, мобильные подразделения американской армии будет прикрывать артиллерия, в том числе пусковые установки Typhon. Одна из них уже находится на Филиппинах. Материковая часть Китая находится в зоне ее поражения.

Ранее Пентагон заявил о проведении испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования.

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