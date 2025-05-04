США занялись созданием новых мобильных подразделений для противостояния Китаю

Армия США занялась созданием новых мобильных подразделений на случай конфликта с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, новые подразделения рассчитаны на рассредоточенное ведение боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе. Их целью является поражение китайских целей с суши, сбор ценной информации о зоне боевых действий и создание возможности для маневра американских ВВС и военно-морских сил.

Согласно плану, мобильные подразделения американской армии будет прикрывать артиллерия, в том числе пусковые установки Typhon. Одна из них уже находится на Филиппинах. Материковая часть Китая находится в зоне ее поражения.

Ранее Пентагон заявил о проведении испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования.