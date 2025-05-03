Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:51, 3 мая 2025Наука и техника

США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

Пентагон заявил о проведении испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Соединенные Штаты провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования. Об этом сообщило Минобороны США.

Испытания были проведены на мысе Канаверал в штате Флорида. «Использование холодного газа позволяет военно-морским силам катапультировать ракету с платформы и достичь безопасного расстояния над кораблем до запуска первой ступени», — рассказал подробности вице-адмирал Джонни Вольф. По его словам, это приближает Пентагон на еще один шаг к «роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала» для американских ВМС.

Ранее армия США анонсировала испытания гиперзвуковой системы Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle («Темный орел»). Они пройдут в декабре текущего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожье узнали о взлете украинских истребителей с дальнобойными ракетами

    Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор некоторых грибов

    США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

    Пушков рассказал об усталости поляков от украинцев

    Скончался российско-американский политолог Лозанский

    Вблизи Анапы прогремели взрывы

    Мэр Новороссийска сообщил о продолжающейся атаке на город

    Европу предупредили о грозящей ей трагедии

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

    Депутат Рады жестко высказался о трагедии в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости