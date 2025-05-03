США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

Пентагон заявил о проведении испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

Соединенные Штаты провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования. Об этом сообщило Минобороны США.

Испытания были проведены на мысе Канаверал в штате Флорида. «Использование холодного газа позволяет военно-морским силам катапультировать ракету с платформы и достичь безопасного расстояния над кораблем до запуска первой ступени», — рассказал подробности вице-адмирал Джонни Вольф. По его словам, это приближает Пентагон на еще один шаг к «роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала» для американских ВМС.

Ранее армия США анонсировала испытания гиперзвуковой системы Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle («Темный орел»). Они пройдут в декабре текущего года.