Бабкина объяснила нелюбовь к зарубежным курортам

Надежда Бабкина заявила, что предпочитает Крым зарубежным курортам

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что всегда отдыхает в России. Ее слова приводит «Общественная служба новостей».

По словам исполнительницы, она любит проводить лето в Крыму. «Я каждый раз на этом нашем полуострове нахожу что-то новое. Обожаю Ялту и ее окрестности, очень меня каждый раз впечатляет Ласточкино гнездо, дворец Воронцова», — сказала она.

Певица добавила, что не любит зарубежные курорты. «Язык другой и культуры мало. У нас лучше!» — заключила артистка.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал идею отдать статус примадонны российской эстрады Надежде Бабкиной.