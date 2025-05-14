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15:48, 14 мая 2025Культура

Бабкина объяснила нелюбовь к зарубежным курортам

Надежда Бабкина заявила, что предпочитает Крым зарубежным курортам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что всегда отдыхает в России. Ее слова приводит «Общественная служба новостей».

По словам исполнительницы, она любит проводить лето в Крыму. «Я каждый раз на этом нашем полуострове нахожу что-то новое. Обожаю Ялту и ее окрестности, очень меня каждый раз впечатляет Ласточкино гнездо, дворец Воронцова», — сказала она.

Певица добавила, что не любит зарубежные курорты. «Язык другой и культуры мало. У нас лучше!» — заключила артистка.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал идею отдать статус примадонны российской эстрады Надежде Бабкиной.

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