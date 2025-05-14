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21:21, 14 мая 2025Культура

«Бурановские бабушки» ответили на предложение вернуться на «Евровидение»

«Бурановские бабушки» заявили о нежелании возвращаться на сцену Евровидения
Андрей Шеньшаков

Фото: Ксения Воронина / РИА Новости

Художественный руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева оценила вероятность возвращения коллектива на сцену международного вокального конкурса «Евровидение». Ее слова передает портал «Абзац».

По словам Туктаревой, даже если Россию вернут в конкурсную программу, их группа откажется от участия.

«Дело в человеческих отношениях. Изменилось отношение к нашей стране, это печально. В 2012 году мы давления в свой адрес не чувствовали. Сейчас мы бы не стали участвовать. Тем более мы очень неформатные»,

«Бурановские бабушки» выступали на «Евровидении» от России в 2012 году в Баку. Их песня Party for Everybody на английском и удмуртском языках стала хитом, а сама группа в итоге заняла второе место.

Ранее стало известно, что на «Евровидении-2025» вспомнили выступление российской группы «Бурановские бабушки».

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