На «Евровидении» вспомнили Россию

Shot: На «Евровидении-2025» вспомнили выступление группы «Бурановские бабушки»

На музыкальном конкурсе «Евровидение-2025» вспомнили выступление России в 2012 году, тогда страну представляла группа «Бурановские бабушки». На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

В полуфинале выступление коллектива показали на экранах. Отмечается, что после завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о разных рекордах из истории конкурса. «В этом контексте вспомнили российскую группу — как коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников (403 года)», — говорится в сообщении.

Со сцены также прозвучали слова о том, что именно Швейцария когда-то предложила формат конкурса и он должен быть «неполитичным и строго нейтральным», пишет канал.

Ранее сообщалось, что Украина и Эстония вышли в финал «Евровидения-2025». Первый полуфинал состоялся 13 мая в городе Базель в Швейцарии, по его итогам было отобрано десять участников. Второй отбор ожидается 15 мая, в этот день определят еще десять исполнителей. Финальное состязание пройдет 17 мая.