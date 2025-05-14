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09:44, 14 мая 2025Культура

На «Евровидении» вспомнили Россию

Shot: На «Евровидении-2025» вспомнили выступление группы «Бурановские бабушки»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

На музыкальном конкурсе «Евровидение-2025» вспомнили выступление России в 2012 году, тогда страну представляла группа «Бурановские бабушки». На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

В полуфинале выступление коллектива показали на экранах. Отмечается, что после завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о разных рекордах из истории конкурса. «В этом контексте вспомнили российскую группу — как коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников (403 года)», — говорится в сообщении.

Со сцены также прозвучали слова о том, что именно Швейцария когда-то предложила формат конкурса и он должен быть «неполитичным и строго нейтральным», пишет канал.

Ранее сообщалось, что Украина и Эстония вышли в финал «Евровидения-2025». Первый полуфинал состоялся 13 мая в городе Базель в Швейцарии, по его итогам было отобрано десять участников. Второй отбор ожидается 15 мая, в этот день определят еще десять исполнителей. Финальное состязание пройдет 17 мая.

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