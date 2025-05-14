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06:14, 14 мая 2025Культура

Украина вышла в финал Евровидения-2025

Украина и Эстония вышли в финал Евровидения-2025
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mandoga Media / Globallookpress.com

Украина и Эстония вышли в финал Евровидения-2025, об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Первый полуфинал состоялся 13 мая в городе Базель в Швейцарии, по его итогам было отобрано десять участников. Второй отбор ожидается 15 мая, в этот день определят еще десять исполнителей. Финальное состязание пройдет 17 мая.

Эстонию представляет Томми Кэш (Tommy Cash) с завоевавшей популярность песней Espresso Macchiato. От Украины вступает группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.

В финал также вышли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино и Португалия. Из конкурса выбыли Азербайджан, Бельгия, Кипр, Словения и Хорватия.

В марте стало известно, что участники отбора на Евровидение не вернулись на Украину, об этом рассказал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин. За границей решили остаться участники группы MBreeze — братья Александр и Илья Беляковы, а также певец Василий Демчук.

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