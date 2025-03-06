Участники отбора на Евровидение не вернулись на Украину

Обозреватель Бутурлакин: Участники отбора на Евровидение не вернулись на Украину

Участники отбора на конкурс Евровидение не вернулись на Украину, об этом рассказал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в соцсетях. Его слова приводит «Газета.Ru».

Отмечается, что за границей решили остаться участники группы MBreeze — братья Александр и Илья Беляковы, а также певец Василий Демчук.

Бутурлакин рассказал, что проверил публикации исполнителей в социальных сетях и нашел, когда они в последний раз отмечались по геолокации на Украине.

«Далее есть пост о благотворительном концерте за границей, а затем неизвестность и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять даже в какой стране», — пояснил обозреватель.

На Украине с 3 марта запретили выезжать за границу военнообязанным журналистам, артистам и деятелям искусства, поскольку большинство из них не возвращается в страну. Об этом заявили в Министерстве культуры.

