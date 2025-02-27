На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

Минкультуры Украины запретит выезжать за границу журналистам и артистам

На Украине с 3 марта запретят выезжать за границу военнообязанным журналистам, артистам и деятелям искусства, поскольку большинство из них не возвращается в страну. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства культуры.

«Возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки», — говорится в публикации.

В Минкультуры отметили, что планируют разработать новый проект получения разрешений, который будет более жестко регулировать вопрос выдачи пропусков.

Ранее на Украине сообщили, что в розыске по статье об уклонении от военной службы находится более полумиллиона человек. По словам представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натальи Киндратив, реальное число уклонистов на несколько порядков выше.