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12:50, 14 мая 2025Силовые структуры

Бывший чиновник Ростехнадзора получил срок в колонии за взятку

В Тюмени экс-глава Ростехнадзора получил 10 лет колонии за 5,5 млн рублей взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Тюмени Калининский районный суд приговорил бывшего главу межрегионального контрольно-аналитического отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора к 10,5 года лишения свободы за взятку в размере более 5,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тюменской области.

Он признан виновным по частям 3, 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах») и по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с лишение права занимать должности организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на семь лет. Кроме того, суд конфисковал у него 5,5 миллиона рублей, которые он получил в качестве взятки, и обратил эти деньги в доход государства.

Как установил суд, в период с 2017 по 2023 год осужденный систематически получал взятки от представителей организаций, которые проводили экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов. Он получал от них деньги за упрощение формальностей при регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности и за выдачу документов о проведении аттестации руководителей и специалистов промышленной безопасности без их прохождения аттестации. Таким образом, общая сумма взято составила более 5,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Яна Гущина приговорили к шести годам строгого режима и штрафу в 170 миллионов рублей по делу о взятке экс-главе МЧС Самарской области генерал-майору Олегу Бойко.

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