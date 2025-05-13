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14:08, 13 мая 2025Силовые структуры

Российский бизнесмен получил срок по делу о взятке экс-главе самарского МЧС Бойко

Российский бизнесмен Гущин получил 6 лет по делу о взятке экс-главе МЧС Самары
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российского бизнесмена Яна Гущина приговорили к шести годам строгого режима и штрафу в 170 миллионов рублей по делу о взятке экс-главе МЧС Самарской области генерал-майору Олегу Бойко. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взятка предназначалась за покровительство коммерческой организации осужденного, который занимался выполнением работ и оказанием услуг в сфере пожарной безопасности. В ходе расследования, Гущин активно сотрудничал со следствием.

Следствие полагает, что генерал-майор Бойко получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей за то, что долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности.

О задержании главы самарского ГУ МЧС стало известно 18 декабря 2023 года. На время расследования его отправили в СИЗО. В августе 2024 года стало известно, что обвиняемый генерал-майор МЧС признал вину в получении взяток.

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