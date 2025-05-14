Ценам на аренду квартир в России пообещали снижение

Экономист Благова: Цены на аренду квартир в России снизятся на 5 процентов

Цены на аренду квартир в России могут снизиться на пять процентов в июне. Такую динамику пообещала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова, пишет «Газета.ru».

Съемные квартиры будут дешеветь из-за начала сезона отпусков. «За последние восемь месяцев стоимость аренды жилья в Москве в среднем снизилась более чем на 25 процентов. Подобная динамика характерна и для регионов», — отметила специалистка.

По словам Благовой, это связано с увеличением предложения на рынке съемной недвижимости — в конце первого квартала 2025 года число доступных для аренды квартир выросло вдвое, до 101 тысячи объявлений.

К тому же, все больше владельцев жилья предпочитают сдавать его в аренду вместо продажи, а сильно расти ценам не дает медленный рост доходов арендаторов.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить 55-процентную скидку на покупку жилья в новостройках Москвы. По словам экспертов, в мае на первичном рынке жилья столицы представлено 163 проекта со скидками — на 16 больше, чем в аналогичный период 2024 года. Максимальный размер заявленной скидки за этот период увеличился более чем втрое — с 15 до 55 процентов, отметили специалисты.