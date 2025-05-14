Риелтор рассказал о скидке в 55 процентов на квартиру в новостройке Москвы

Риелтор Сырцов: Квартиру в новостройке Москвы можно купить со скидкой до 55 %

Квартиру в новостройке Москвы можно купить со скидкой до 55 процентов — именно такой максимальный дисконт сейчас доступен покупателям. Информацией об этом поделился управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, в мае в новостройках столицы представлено 163 проекта со скидками — на 16 больше, чем в аналогичный период 2024 года. Максимальный размер заявленной скидки за этот период увеличился более чем втрое — с 15 до 55 процентов, отметил он.

«Сегодня самая крупная скидка — 55 процентов — предоставляется в апарт-комплексе комфорт-класса на западе столицы со сроком ввода в текущем квартале. Столь существенный дисконт распространяется на шесть двуспальных лотов. Благодаря акции можно сэкономить до 11 миллионов рублей. При этом средний размер дисконта в рассматриваемом проекте тоже очень высок — 42,2 процента», — рассказал риелтор. Стоимость апартаментов в нем стартует от 4,6 миллиона рублей — за эту сумму удастся приобрести лот площадью 24,7 квадратных метра с отделкой white box. Специалист отметил, что настолько привлекательных цен в новостройках не было уже несколько лет.

Средний размер дисконта от 20 процентов на данный момент установили 10 девелоперов в 38 проектах. Показатель, уточнил Сырцов, является рекордным за всю историю рынка. При этом риелтор предупредил, что, помимо реальных скидок, на рынке есть и маркетинговые. Часть девелоперов повышают стоимость предложения в проектах, однако устанавливают большие скидки, которые сводят на нет удорожание. В результате фактическая цена покупки не меняется, но застройщики благодаря якобы большому дисконту привлекают внимание к своим проектам. Эксперт сообщил, что максимальный размер подобной «рекламной» скидки в новостройках Москвы составляет 60 процентов. Речь идет об апарт-комплексе бизнес-класса на севере Москвы — фактически покупатели приобретают жилье там по рыночным ценам.

Ранее жителям столицы рассказали о возможности получить миллионную скидку на квартиру. Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Роман Вихлянцев заявил, что на вторичном рынке Москвы можно выторговать скидку вплоть до миллиона рублей.