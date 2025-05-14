Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:23, 14 мая 2025Россия

Число погибших и пострадавших в массовом ДТП в Курской области увеличилось

Число погибших и пострадавших в массовой аварии в Курской области выросло
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Число погибших и пострадавших в массовом ДТП с участием автобуса в Курской области увеличилось. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, врачам не далось спасти поступившую после аварии в больницу 37-летнюю женщину. Число пострадавших также выросло до 21 человека.

«15 человек находятся в больницах. Всем остальным помощь оказана на месте, они будут проходить амбулаторное лечение», — написал чиновник.

О столкновении рейсового автобуса и двух машин в Курской области стало известно ранее 14 мая. ДТП произошло на дороге Железногорск — Жуковец. Изначально сообщалось о 17 пострадавших, двое из которых были в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил о начале битвы за Славянск

    Российские войска осуществили прорыв в Сумской области

    ВМС Эстонии попытались задержать шедший в порт России танкер

    Визит президента Бразилии в Москву обошелся без переговоров с Путиным

    Китайская компания проложит тоннели для метротрамвая в двух российских городах

    Россиянина приговорили к длительному сроку за совращение малолетней дочери сожительницы

    Известного в Голливуде аллигатора не стало

    Путин загадал премьер-министру Малайзии загадку про три трона. Ответ его рассмешил

    Под Краснодаром нашли уникальные артефакты

    В Венгрии назвали имена украинских шпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости