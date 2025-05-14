Число погибших и пострадавших в массовом ДТП в Курской области увеличилось

Число погибших и пострадавших в массовой аварии в Курской области выросло

Число погибших и пострадавших в массовом ДТП с участием автобуса в Курской области увеличилось. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, врачам не далось спасти поступившую после аварии в больницу 37-летнюю женщину. Число пострадавших также выросло до 21 человека.

«15 человек находятся в больницах. Всем остальным помощь оказана на месте, они будут проходить амбулаторное лечение», — написал чиновник.

О столкновении рейсового автобуса и двух машин в Курской области стало известно ранее 14 мая. ДТП произошло на дороге Железногорск — Жуковец. Изначально сообщалось о 17 пострадавших, двое из которых были в тяжелом состоянии.