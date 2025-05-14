В российском регионе при столкновении автобуса и двух машин пострадали 17 человек

В Курской области при столкновении автобуса и двух машин пострадали 17 человек

В Курской области при столкновении рейсового автобуса и двух машин пострадали 17 человек, еще двух спасти не удалось. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В районе 15 часов рейсовый автобус "ЛиАЗ" автотранспортного предприятия Железногорска двигался по маршруту Железногорск-дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4», — написал чиновник.

Водителей обоих легковых автомобилей спасти не удалось. Из 17 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Врио главы региона пообещал, что всю необходимую помощь окажут. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время нелегальных гонок. Известно, что водитель «Тойота Чайзер» не справился с управлением и влетел в толпу, которая стояла рядом с трассой.