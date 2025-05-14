В России завели уголовное дело против журналистки-иноагента

Против журналистки-иноагента Фельгенгауэр завели новое уголовное дело

Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной, внесена Минюстом в реестр иноагентов) возбуждено новое уголовное дело по статье о призывах к терроризму, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)», — отметил источник.

В декабре 2024 года Никулинский суд Москвы объявил журналистку в международный розыск.

Суд заочно арестовал Фельгенгауэр по часть 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента).

