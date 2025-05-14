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04:22, 14 мая 2025Россия

Россиян предупредили о штрафе за курение на общих подъездных балконах

Депутат Госдумы Колунов заявил о штрафе за курение на общих подъездных балконах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») заявил, что курение на общих подъездных балконах грозит штрафом. Его слова приводит ТАСС.

Колунов заявил, что курение на общих подъездных балконах грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей. Депутат также напомнил, что согласно закону, нельзя курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

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«И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место — общие подъездные балконы. На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд"», — предупредил он.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья отказался одобрить запрет на курение у подъездов жилых домов и на остановках общественного транспорта. Депутаты объяснили, что мера не учитывает действующие законы и право собственников устанавливать места для курения на открытом воздухе.

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