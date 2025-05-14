Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:04, 13 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады попросил Уиткоффа включить вопрос политзаключенных в повестку переговоров

Дубинский попросил обсудить на переговорах вопрос политзаключенных на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На переговорах по Украине необходимо обсудить вопрос политических заключенных. С просьбой включить эту тему в повестку переговоров к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу обратился депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Тысячи людей в украинских тюрьмах сидят за то, что ходят в Украинскую православную церковь, за репосты в соцсетях, за несогласие с властью», — пояснил политик. Он отметил, что журналисты и блогеры, оппозиционно настроенные по отношению к власти, а также их родственники, находятся под следствием.

Дубинский подчеркнул, что Служба безопасности Украины применяет пытки и использует «тайные тюрьмы». «Я сам уже 17 месяцев в СИЗО. Дважды избит за отказ признать себя "русским агентом"», — добавил депутат.

Он отметил, что невозможно достичь устойчивого мира без восстановления справедливости внутри страны.

Ранее стало известно, что украинская правозащитница Елена Бережная выиграла суд против президента Украины Владимира Зеленского в Европейском суде по правам человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянской области. К границе стянули до 2000 украинских военных и наемников

    Во Франции признали невозможность передать Украине больше оружия

    На Западе допустили восприятие Россией новых санкций как блефа Евросоюза

    Макрон назвал условие для переговоров с Путиным

    Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Депутат Рады попросил Уиткоффа включить вопрос политзаключенных в повестку переговоров

    Захарова отреагировала на слова Каллас об очередном пакете санкций против России

    Макрон допустил введение новых санкций против России

    В Турции заявили о неопределенности в вопросе участия Путина в переговорах в Стамбуле

    Депутат Рады уличил власти Украины в отправке своих детей за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости