Депутат Рады попросил Уиткоффа включить вопрос политзаключенных в повестку переговоров

Дубинский попросил обсудить на переговорах вопрос политзаключенных на Украине

На переговорах по Украине необходимо обсудить вопрос политических заключенных. С просьбой включить эту тему в повестку переговоров к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу обратился депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Тысячи людей в украинских тюрьмах сидят за то, что ходят в Украинскую православную церковь, за репосты в соцсетях, за несогласие с властью», — пояснил политик. Он отметил, что журналисты и блогеры, оппозиционно настроенные по отношению к власти, а также их родственники, находятся под следствием.

Дубинский подчеркнул, что Служба безопасности Украины применяет пытки и использует «тайные тюрьмы». «Я сам уже 17 месяцев в СИЗО. Дважды избит за отказ признать себя "русским агентом"», — добавил депутат.

Он отметил, что невозможно достичь устойчивого мира без восстановления справедливости внутри страны.

Ранее стало известно, что украинская правозащитница Елена Бережная выиграла суд против президента Украины Владимира Зеленского в Европейском суде по правам человека.