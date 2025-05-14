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21:49, 13 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады уличил власти Украины в отправке своих детей за границу

Депутат Рады Дубинский: Власти Украины отправили своих детей за границу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинские власти пытаются сорвать мирные переговоры и говорят о судьбах детей, хотя своих детей они отправили за границу. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он отметил, что, например, дети посла Украины в Великобритании Валерия Залужного живут в Лондоне, дети министра обороны Украины Рустема Умерова — в США. Политик напомнил, что дети украинского лидера Владимира Зеленского находятся в Израиле.

«А дети обычных украинцев — еще здесь. Поэтому еще можно повоевать», — добавил Дубинский.

Ранее депутат заявил, что ультимативные заявления Зеленского в адрес президента России Владимира Путина вредят лидеру США Дональду Трампу.

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