Двое участников беспорядков в аэропорту спланировали теракт против российских полицейских

Mash: Двое участников беспорядков в аэропорту Махачкалы готовили теракт

Двое участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года, готовили теракт против полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчины распространяли экстремистские идеи среди своего окружения, пытались вербовать их и общались с террористом Раджабом Вагабовым, ликвидированным во время контртеррористической операции в Семендере. У подозреваемых нашли оружие, гранаты и взрывчатку.

Фигуранты в числе прочих участников беспорядков устроили 30 октября 2023 года погромы в аэропорту, куда прибыл рейс из Израиля. Тогда пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, а аэропорту был причинен ущерб на сумму 23 миллиона рублей.

По данным следствия, за участие в беспорядках к уголовной ответственности привлечены 142 человека. В отношении 130 участников погромов расследование завершено. 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены семеро, в их числе трое организаторов беспорядков.