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15:46, 14 мая 2025Ценности

Джастин Бибер разработал дизайн халата для восьмимесячного сына

Певец Джастин Бибер разработал дизайн халата для восьмимесячного сына
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @justinbieber

Канадский певец Джастин Бибер разработал дизайн одежды для своего восьмимесячного сына Джека Блюза Бибера. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 294 миллиона подписчиков.

31-летний исполнитель продемонстрировал снимок крошечного белого халата с поясом на талии и шапки в аналогичном стиле. В подписи артист указал, что данные предметы гардероба выпущены под его брендом Skylrk, который был презентован ранее.

«Детский халат Skylrk для моего малыша Джека», — указал в подписи Бибер.

В апреле жена Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота.

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