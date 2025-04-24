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17:19, 24 апреля 2025Ценности

Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота

Модель Хейли Бибер показала выпирающий живот и рассказала о кистах яичников
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота. Соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 54,6 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица предстала на размещенном фото в облегающем черном кроп-топе. Она показала обнаженный округлившийся живот, рассказав, что у нее обнаружили доброкачественное образование в яичниках.

«В настоящее время у меня две кисты яичников. Если у вас подобная проблема — я с вами!» — указала в подписи знаменитость.

В марте Хейли Бибер показала лицо без макияжа на видео.

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