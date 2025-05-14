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08:11, 14 мая 2025Экономика

Единственный мост между городом и поселком сгорел в российском регионе

В Амурской области сгорел мост между городом Зея и поселком Поляковский
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

В Амурской области сгорел единственный мост между городом Зея и поселком Поляковский. О происшествии сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Речь идет о деревянной переправе через ключ Глубокий на 108-м километре автодороги «Зея — Поляковский». Он сгорел в ночь на 14 мая. На кадрах с места происшествия видно, что конструкция обрушилась и продолжает тлеть. В результате поселок остался без транспортного сообщения, буквально оторванным от внешнего мира.

Причины случившегося пока неизвестны, но прокуратура уже начала проверку. Сейчас специалисты пытаются создать объездные пути и восстановить сломанный мост.

Ранее в Приморском крае рухнул пролет моста через реку Большая Уссурка. Инцидент произошел в ночь на среду, 5 февраля, в районе села Мельничное. Власти запретили жителям пересекать мост и ввели режим повышенной готовности в границах населенного пункта.

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