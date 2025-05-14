Экс-солистка Serebro выложила фотографию поцелуя с известным комиком

Экс-солистка Serebro Кищук опубликовала фотографию поцелуя с комиком Сатиром

Певица, бывшая солистка группы Serebro Екатерина Кищук выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографию с комиком и пародистом Сатиром (настоящее имя — Илья Шабельников).

На опубликованном кадре Сатир целует Кищук в щеку, а она обнимает его. В своем Telegram-канале вокалистка выложила скриншот переписки с комиком. Пользователи в комментариях предположили, что теперь артисты состоят в отношениях.

Ранее экс-солистка популярной группы вышла в свет в откровенном наряде и выложила в нем фотографию.