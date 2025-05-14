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12:52, 14 мая 2025Силовые структуры

Еще четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

На Ставрополье суд приговорил 4 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд вынес приговор еще четырем участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Каждого приговорили к 10 годам колонии общего режима. Они признаны виновными по статьям 212 («Массовые беспорядки») и 263.1 («Нарушение требований в области транспортной безопасности») УК РФ.

По версии следствия, осенью 2023 года осужденные на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ и не подчинялись законным требованиям полиции. Действия участников беспорядков привели к полной блокировке работы аэропорта, а также к уничтожению и порче имущества аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей.

Ранее Грачевский районный суд Ставрополья вынес приговоры в отношении восьми участников этих беспорядков.

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