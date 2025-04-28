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16:46, 28 апреля 2025Силовые структуры

Восьмерых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

Еще восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 лет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Грачевский районный суд Ставрополья вынес приговоры в отношении восьми участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые признаны виновными по статьям 212 («Участие в массовых беспорядках») и 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности») УК РФ. Один из фигурантов также осужден по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, восемь мужчин на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ и не подчинялись законным требованиям сотрудников органов правопорядка.

Фигуранты в числе прочих участников беспорядков устроили 30 октября 2023 года погромы в аэропорту, куда прибыл рейс из Израиля. Тогда пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, а аэропорту был причинен ущерб на сумму 23 миллиона рублей.

Суд приговорил их к срокам от восьми до десяти лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что четверых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки.

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