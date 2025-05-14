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00:59, 14 мая 2025Мир

Французских чиновников предостерегли от контактов с российскими «шпионами»

L'Express: Разведка Франции предостерегла чиновников от контактов со шпионами РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции отправляет новым сотрудникам правительства и парламента предупреждения с призывом проявлять осторожность и избегать общения с «русскими шпионами». Об этом написал журнал L'Express.

По данным журналистов, парламентариям, их ассистентам и работникам министерств сообщают, что «любой собеседник, даже в баре, потенциально может шпионить» за ними или оказывать на них влияние. Представители внутренней разведки также призывают не заводить необдуманные романтические связи.

В пятницу, 9 мая, СБУ заявила, что впервые в истории страны на Украине раскрыли шпионскую сеть венгерской разведки. По данным спецслужбы, на Будапешт работали двое бывших украинских военнослужащих, собиравших информацию в Закарпатской области.

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