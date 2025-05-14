ФСБ задержала россиян за мошенничество при выполнении гособоронзаказа

ФСБ: Жители Казани задержаны за мошенничество при выполнении гособоронзаказа

ФСБ задержала жителей Казани по подозрению в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по Татарстану.

По данным ведомства, гендиректор одной из фирм и его заместитель добавляли фиктивные затраты на покупку комплектующих деталей для завышения стоимости работ. Также одна из подозреваемых передавала деньги неизвестных за покровительство.

Правоохранители возбудили дело по статье 159 («Мошенничество») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

Ранее Ленинский районный суд Курска вынес приговор двум бывшим работникам предприятия по делу о хищении изделий военного назначения.