ФСБ задержала россиян за мошенничество при выполнении гособоронзаказа

ФСБ задержала жителей Казани по подозрению в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по Татарстану.
По данным ведомства, гендиректор одной из фирм и его заместитель добавляли фиктивные затраты на покупку комплектующих деталей для завышения стоимости работ. Также одна из подозреваемых передавала деньги неизвестных за покровительство.
Правоохранители возбудили дело по статье 159 («Мошенничество») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.
Ранее Ленинский районный суд Курска вынес приговор двум бывшим работникам предприятия по делу о хищении изделий военного назначения.