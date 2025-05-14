Гендиректор Большого театра пожаловался на билетных спекулянтов

Гергиев заявил, что спекулянты забрали до половины доходов Большого театра

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев пожаловался на билетных спекулянтов, которые забрали до половины доходов культурного заведения. Видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну может быть, десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес», — рассказал знаменитый дирижер.

Он отметил, что друзья театра и люди, призванные бороться со злоупотреблениями, противостояли «воровству в центре столицы». Гергиев призвал посмотреть, как дальше будут развиваться события.

Ранее дирижер заявил, что в музыке, как и в политике, нельзя делить людей на правильных и неправильных. Он подчеркнул, что примером для международного сообщества может стать тот факт, что в российских театрах обращаются и к отечественным, и к зарубежным исполнителям, что способствует взаимопониманию между народами.