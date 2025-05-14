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08:25, 14 мая 2025Культура

Гендиректор Большого театра пожаловался на билетных спекулянтов

Гергиев заявил, что спекулянты забрали до половины доходов Большого театра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Гергиев

Валерий Гергиев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев пожаловался на билетных спекулянтов, которые забрали до половины доходов культурного заведения. Видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну может быть, десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес», — рассказал знаменитый дирижер.

Он отметил, что друзья театра и люди, призванные бороться со злоупотреблениями, противостояли «воровству в центре столицы». Гергиев призвал посмотреть, как дальше будут развиваться события.

Ранее дирижер заявил, что в музыке, как и в политике, нельзя делить людей на правильных и неправильных. Он подчеркнул, что примером для международного сообщества может стать тот факт, что в российских театрах обращаются и к отечественным, и к зарубежным исполнителям, что способствует взаимопониманию между народами.

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