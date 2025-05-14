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01:21, 14 мая 2025Россия

Гергиев призвал политиков не делить людей на правильных и неправильных

Гергиев призвал мировых политиков не делить людей на правильных и неправильных
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Валерий Гергиев

Валерий Гергиев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В музыке, как и в политике, нельзя делить людей на правильных и неправильных, заявил URA.RU дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев.

«Мы не делим композиторов, а это великие композиторы, на наших и не наших, на правильных или не правильных. Это глупо, это творческое самоубийство отказываться от музыки величайшего автора, например Моцарта. Только потому что из страны, которая вот так прямо не поддерживает какие-то политические процессы», --сказал он.

Гергиев подчеркнул, что примером для международного сообщества может стать тот факт, что в российских театрах обращаются и к отечественным, и к зарубежным исполнителям, что способствует взаимопониманию между народами.

В 2023 году президент России Владимир Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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