Гергиев призвал мировых политиков не делить людей на правильных и неправильных

В музыке, как и в политике, нельзя делить людей на правильных и неправильных, заявил URA.RU дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев.

«Мы не делим композиторов, а это великие композиторы, на наших и не наших, на правильных или не правильных. Это глупо, это творческое самоубийство отказываться от музыки величайшего автора, например Моцарта. Только потому что из страны, которая вот так прямо не поддерживает какие-то политические процессы», --сказал он.

Гергиев подчеркнул, что примером для международного сообщества может стать тот факт, что в российских театрах обращаются и к отечественным, и к зарубежным исполнителям, что способствует взаимопониманию между народами.

В 2023 году президент России Владимир Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.