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17:07, 14 мая 2025Мир

В Белом доме заметили немецкое вмешательство

Breitbart: Белый дом заподозрил операцию по немецкому вмешательству в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа зафиксировала «немецкое вмешательство» во внутренние дела страны. Об этом пишет Breitbart со ссылкой на чиновников и советников Белого дома.

«Хотя все во всем мире справедливо встревожены подавлением свободы слова в Германии, стоит отметить, что теперь мы начинаем понимать, что немецкая операция по влиянию проводится здесь, в Соединенных Штатах», — заявил изданию анонимный ключевой внештатный советник администрации Трампа.

Собеседники Breitbart в Белом доме выразили обеспокоенность публикациями о Трампе изданий Politico и Business Insider, принадлежащих немецкой медиакорпорации Axel Springer. Действия корпорации привлекли внимание администрации американского лидера после критики вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес властей Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщается, Axel Springer наняла крупную лоббистскую компанию Brian Ballard после решения миллиардера и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска об отмене подписок федеральных органов исполнительной власти на материалы Politico. Также недовольство Белого дома вызвали материалы Politico и Business Insider, в которых Трампа сравнили с обвиняемым в коррупционных скандалах сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером.

Ранее МИД Германии ответил госсекретарю США Марко Рубио, раскритиковавшему решение о признании экстремистской организацией правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ведомство подчеркнуло, что Германия «извлекла урок из истории» и намерена «остановить правый экстремизм».

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