В российском регионе беспилотник ВСУ ударил по «Газели»

Гладков: В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по «Газели»

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по «Газели». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки дрона пострадал мирный житель. «Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — подчеркнул глава области.

Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.

Ранее в Белгородской области два мирных жителя пострадали после сброса взрывчатки с дрона ВСУ.