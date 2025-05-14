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02:18, 14 мая 2025Россия

В российском регионе беспилотник ВСУ ударил по «Газели»

Гладков: В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по «Газели»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Robert Michael / Global Look Press

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по «Газели». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки дрона пострадал мирный житель. «Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — подчеркнул глава области.

Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.

Ранее в Белгородской области два мирных жителя пострадали после сброса взрывчатки с дрона ВСУ.

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