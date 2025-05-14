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01:16, 14 мая 2025Россия

В результате атаки дрона ВСУ в российском регионе пострадал мужчина

Гладков: В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области ранен еще один мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю в селе Богун-Городок Борисовского района пострадал мужчина.

«С открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжелом состоянии бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу», — добавил он.

Ранее FPV-дрон ударил по машине скорой помощи в Белгородской области, пострадали три медика.

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