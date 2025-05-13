Три медика пострадали при ударе дрона ВСУ по скорой помощи в российском регионе

Медики пострадали при ударе дрона ВСУ по скорой помощи в Белгородской области

FPV-дрон ударил по машине скорой помощи в Белгородской области, пострадали три медика. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В это время несколько FPV-дронов врага атаковали снова. Целились в пожарный расчет и медиков. Бригады работали под прикрытием группы "Орлан". Один дрон был сбит, по второму — помог РЭБ, и беспилотник взорвался рядом с машиной скорой помощи», — написал он.

Баротравмы, по словам чиновника, получили фельдшер, водитель и врач. Их направили для лечения в областную клиническую больницу.

Помимо того, пострадали еще два мирных жителя. В Шебекино дрон удалось подавить системой РЭБ, после чего он взорвался в воздухе. В результате мужчина получил ранения. Затем в поселке Шамино мирный житель получил баротравму из-за атаки беспилотника на частный дом.