Россиянка попала в больницу после обстрела ВСУ

Гладков сообщил о пострадавшей после обстрела ВСУ Белгородской области

Мирная жительница пострадала при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ. Ранен мирный житель. Женщину с осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал чиновник.

По его словам, пострадавшую для дальнейшего лечения переведут в городскую больницу №2 Белгорода. При обстреле также получило повреждение частное домовладение.

Накануне стало известно о пострадавшем в результате атаки дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины.