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14:55, 14 мая 2025Россия

Глава Минздрава оценил эффект от ограничений на продажу алкоголя в России

Мурашко: Ограничения на продажу алкоголя снижают уровень смертности в регионах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В тех регионах, где ввели ограничения на продажу алкоголя, смертность, связанная со спиртным, снизилась. Об этом заявил Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что среди федеральных мер, реализуемых ведомством для борьбы с таким фактором риска, как алкоголь, можно выделить ценовую политику на спиртные напитки, ограничение территориальной доступности, в том числе запреты на продажу алкоголя онлайн. Региональные же меры определяются на местах в зависимости от ситуации.

Меры, связанные с ограничением продажи алкоголя, как отметил Мурашко, не потребовали никаких глобальных инвестиций в систему здравоохранения. Министр в качестве примеров привел Вологодскую область и Якутию, где видно снижение смертности по причинам, связанным с алкоголем.

Ограничения на продажу алкоголя действуют в большинстве регионов России. По последним данным, 63 региона начали ограничивать время продажи спиртных напитков. В основном запрет на продажу спиртного действует в ночное время, однако есть исключения. Например, в Вологодской области алкоголь можно продавать только с 12 до 14 часов, в Чечне — с 8 до 10 утра, в Туве — с 11 до 15 часов.

ЖЗЛ
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