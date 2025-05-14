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09:30, 14 мая 2025Мир

Глава Минобороны Германии резко высказался о России

Глава МО ФРГ Писториус обвинил Россию в нежелании вести переговоры о мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Российская сторона якобы не желает вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр обороны (МО) Германии Борис Писториус, передает телеканал ZDF.

По его словам, Москва якобы не хочет говорить о мире, так как «намерена дальше продолжать боевые действия, занимая больше территорий».

При этом Писторис заявил, что не считает «блефом» угрозы Европы в адрес России, касающиеся введения новых санкций.

11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Глава государства призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «на столе», решение остается за украинской стороной и его союзниками.

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