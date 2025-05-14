Глава Минобороны Германии резко высказался о России

Глава МО ФРГ Писториус обвинил Россию в нежелании вести переговоры о мире

Российская сторона якобы не желает вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр обороны (МО) Германии Борис Писториус, передает телеканал ZDF.

По его словам, Москва якобы не хочет говорить о мире, так как «намерена дальше продолжать боевые действия, занимая больше территорий».

При этом Писторис заявил, что не считает «блефом» угрозы Европы в адрес России, касающиеся введения новых санкций.

11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Глава государства призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «на столе», решение остается за украинской стороной и его союзниками.