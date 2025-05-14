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11:36, 14 мая 2025Мир

Глава СВР заявил о планах оппонентов сменить власть в России

Глава СВР Нарышкин: Оппоненты Москвы вынашивают планы о смене власти в России
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оппоненты Москвы вынашивают планы о смене государственной власти в России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки страны (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, геополитические соперники Москвы раздражены величием России, а также ее людскими и природными богатствами. В связи с этим они вынашивают планы о смене власти в республике.

«И сегодня мы хорошо знаем, что есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших даже, так сказать, у нас. Но, слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия», — заявил Нарышкин, отметив, что Запад финансирует планы по расчленению России на несколько частей.

В связи с этим следует «делать правильные выводы, извлекать правильные выводы из событий прошлого», заключил он.

В апреле Нарышкин заявил, что Россия вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Он подчеркивал, что Вооруженные силы страны снова «гонят врага с русской земли».

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