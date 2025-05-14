Изъятый из контейнера с бананами кокаин на полмиллиарда рублей попал на видео

ФТС показала изъятый на 500 млн рублей кокаин, прибывший из Эквадора с бананами

На судне из Эквадора в порт Петербурга прибыла партия кокаина на 500 миллионов рублей

Начало событий в новости На судне из Эквадора в порт Петербурга прибыла партия кокаина на 500 миллионов рублей

Партия кокаина на полмиллиарда рублей, которая прибыла в порт Петербурга вместе с бананами из Эквадора, попала на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

На кадрах видно, как сотрудники Балтийской таможни совместно с полицейскими вскрывают контейнер при помощи болгарки. Далее они достают оттуда брикеты с белым порошком.

Как уточнили в ФТС, "запрещенку" контрабандисты спрятали в специально оборудованном тайнике в полостях контейнера. Всего они смогли привезти в Россию 61 килограмм кокаина. Стоимость такой партии на черном рынке составляет 500 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Виновным грозит пожизненное лишение свободы.

