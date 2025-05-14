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11:33, 14 мая 2025Силовые структуры

Раскрыта роль бананов в контрабанде кокаина в Россию на полмиллиарда рублей

Партия кокаина из Эквадора на полмиллиарда рублей была спрятана в бананах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Изъятый из контейнера с бананами кокаин на полмиллиарда рублей попал на видео

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Найденная в порту Санкт-Петербурга партия кокаина на полмиллиарда рублей была спрятана в бананах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и ФТС.

По данным правоохранителей, во время контроля прибывшего из Эквадора транспортного судна было найдено 50 брикетов с белым порошкообразным веществом внутри. Эти брикеты злоумышленники спрятали в специально оборудованном тайнике, расположенном в технических полостях контейнера с бананами.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ.

Сотрудники ФТС также опубликовали оперативное видео, на котором показали брикеты из контейнера.

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