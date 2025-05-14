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11:13, 14 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о контрабанде в Россию кокаина на полмиллиарда рублей

В Петербурге таможенники нашли в бананах партию кокаина на полмиллиарда рублей
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Телеграм-канал Baza

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили партию кокаина на полмиллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и Федеральной таможенной службе (ФТС).

Партию выявили во время таможенного контроля судна, которое прибыло из Латинской Америки. На нем нашли 50 брикетов с белым порошкообразным веществом. Наркотики спрятали в бананы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

В ФТС показали оперативное видео, на котором видны брикеты из контейнера.

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