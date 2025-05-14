Раскрыты подробности о контрабанде в Россию кокаина на полмиллиарда рублей

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили партию кокаина на полмиллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и Федеральной таможенной службе (ФТС).
Партию выявили во время таможенного контроля судна, которое прибыло из Латинской Америки. На нем нашли 50 брикетов с белым порошкообразным веществом. Наркотики спрятали в бананы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).
В ФТС показали оперативное видео, на котором видны брикеты из контейнера.