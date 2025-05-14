«Калашников» поставит в войска крупную партию укороченных АК-12

«Калашников» поставит в войска крупную партию укороченных автоматов АК-12

Концерн «Калашников» поставит в войска крупную партию укороченных автоматов АК-12. Об этом сообщает ТАСС.

Оружие предназначено главным образом для штурмовых подразделений.

«Данная вариация автомата активно проходила войсковую апробацию в 2024 году, по итогам которой Минобороны РФ был сформирован заказ на достаточно крупную партию, которая должна уже весной текущего года поступить в войска», — сказал главный конструктор компании по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.

Ранее Telegram-канал «Военный обзор» отмечал, что солдаты Корейской народной армии, которые выполняли задачи в Курской области, использовали российские автоматы АК-12 и бронежилеты «Модуль-Кокон».

В марте телеканал «Звезда» сообщал, что российские военнослужащие применили новейшие образцы стрелкового оружия в ходе учений на полигоне 333-го Центра боевой подготовки, в частности, малогабаритный автомат АК-12СК.