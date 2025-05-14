Кардиналы не планировали избирать уроженца США новым Папой Римским

На конклаве 2025 года кардиналы не планировали избирать новым Папой Римским Роберта Превоста, уроженца США. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на заявление священнослужителя, который участвовал в избрании нового понтифика.
Как пишет газета, большинство СМИ также не ожидали, что будет избран кандидат из США. Ставки делались на опытных итальянских дипломатов — кардинала Пьетро Паролина, который занимает должность госсекретаря Ватикана, и спецпосланника Папы Римского на Украине Маттео Дзуппи.
Кроме того, допускалось, что понтификом станет кандидат из Африки или Азии — их считали «экзотическими».
Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня. Лев XIV сменил на посту Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), которого не стало на 89-м году жизни 21 апреля.