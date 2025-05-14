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01:59, 14 мая 2025Мир

Кардиналы не планировали избирать уроженца США новым Папой Римским

Politico: Кардиналы не собирались выбирать Превоста новым Папой Римским
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На конклаве 2025 года кардиналы не планировали избирать новым Папой Римским Роберта Превоста, уроженца США. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на заявление священнослужителя, который участвовал в избрании нового понтифика.

Как пишет газета, большинство СМИ также не ожидали, что будет избран кандидат из США. Ставки делались на опытных итальянских дипломатов — кардинала Пьетро Паролина, который занимает должность госсекретаря Ватикана, и спецпосланника Папы Римского на Украине Маттео Дзуппи.

Кроме того, допускалось, что понтификом станет кандидат из Африки или Азии — их считали «экзотическими».

Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня. Лев XIV сменил на посту Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), которого не стало на 89-м году жизни 21 апреля.

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